Yaşadığı büyük sıkıntılar sonrasında geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig'e düşen Altay’da transfer yasağı devam ediyor. Ancak siyah beyazlılar bu sorunu çözmek için altyapı oyuncularına sarıldı. İzmir ekibi 18 yaşındaki ön libero İsa Toygar Ekinci profesyonel sözleşme imzaladı. Futbola Urla Gençlikspor'da başlayan oyuncu, Urla Belediyespor'da 5 yıl oynadıktan sonra 2020 yılında Altay altyapısına transfer oldu. İsa Toygar sırasıyla U14, U16, U17, U19 takımlarında forma giydi. Akademi liglerinde toplamda 64 karşılaşmaya çıkıp 3 kez fileleri havalandıran genç futbolcu bu sezon ilk kez profesyonel kategoride görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Genç oyuncunun Urla Belediyespor'dan antrenörlüğünü yapan Mehmet Yağız, "İzmir'in köklü kulübü Altay Spor Kulübü'nde de başarılı performansıyla dikkat çeken Toygar profesyonelliğe ilk adımını attı. Sporcumuz Toygar Ekinci'yi ve değerli ailesini tebrik eder Altay Kulübü'nde başarılar dileriz. Toygar tüm Urlalı futbol severlere büyük gurur yaşattı" dedi.