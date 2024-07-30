Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan siyah-beyazlılar, mevcut oyuncularını takımda tutma çabalarını sürdürüyor. Kaleci Ozan ve golcü Deniz'in ardından, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner de takımda kalmayı kabul etti.

Caner, Altay'da kalmayı tercih etti

Altay altyapısından yetişen ve takımda kalması için yoğun çaba harcanan Caner, 1 sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek. Geçen sezon 17 resmi maçta 695 dakika süre alan Caner, birçok kulübün transfer listesine girmesine rağmen, Altay yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonucunda takımda kalma kararı aldı. Caner'in Altay ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Mevcut kadronun korunması

Altay, transfer yasağı nedeniyle yeni oyunculara kadrosuna katamazken, mevcut oyuncularını koruma stratejisini sürdürüyor. Caner'in yanı sıra, takımın tecrübeli isimlerinden Özgür ve Ceyhun da takımda kalmayı tercih etti.