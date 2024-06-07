TFF 2'nci Lig'e 684 milyon 555 bin TL borçla düşen Altay, şirketleşme kararı aldıktan sonra yatırımcı bulma çalışmalarına hız verdi. Şirketleşme komisyonu, Ankaralı bir danışmanlık şirketi ile görüşmelere başladı.

Şirketleşme adımları atılıyor

Altay, yaklaşık 20 milyon Euro borçla birlikte kulübü devralacak yatırımcı arayışına girdi. Dün yapılan toplantıda, şirketleşme komisyonunda yer alan isimler, Ankaralı bir danışmanlık şirketi temsilcisiyle bir araya geldi. Görüşmede, kulübe uygun yatırımcılarla temasa geçecek temsilciye kısa süreli yetki belgesi verilip verilmemesi konusunda karar alınacağı belirtildi.

Potansiyel yatırımcılarla görüşmeler

Danışmanlık şirketi temsilcisi, Altay’a talip olabilecek Ankara merkezli 2-3 farklı holding ile görüşme yapabileceğini belirtti. Toplantının genel anlamda olumlu geçtiği ve camianın önde gelen isimlerinin yatırımcı bulma konusunda endişe taşımadığı vurgulandı.

Denizli ve çoker de devrede

Altay’ın sembol ismi Mustafa Denizli ve eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker’in de farklı yatırımcılarla temas halinde olduğu ifade edildi. Bu girişimlerin, kulübün finansal yapısını güçlendirme ve yeniden yapılanma sürecine katkı sağlaması bekleniyor.