Yeni sezonda TFF 2’nci Lig’de mücadele edecek olan ve yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı aramaya hazırlanan Altay’da yönetimin 2024-2025 sezonu bütçesini 90 milyon TL olarak belirlediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda kulüp üyelerinden şirketleşme yetkisi almaya hazırlanan yönetim mevcut kadronun korunması için bu bütçenin gerekli olduğunu camiaya iletti. Transfer yasağı devam eden ve geçen sezon 1'inci Lig'de 9 puanı silinen Altay, kongre sonrası yoğun bir mesai harcayacak. Şirketleşme onaylanırsa camia önderleri yatırımcı arayışlarına hız verecek. Şirketleşmeye onay verilmezse yönetimin bu bütçeyi oluşturmasının imkansız olduğu iddia edildi. Mevcut oyuncularını da kaybetme tehlikesi yaşayan İzmir ekibinin tüm umudu şirketleşip yatırımcı bulmak.

Caner ameliyat olacak

Öte yandan izindeki sakatlık nedeniyle son 4 karşılaşmada kadroda yer almayan Caner'in ameliyat olacağı öğrenildi. Dış yan bağı ve çapraz bağında yırtık olan 21 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. TFF 1'inci Lig'de 2023-24 sezonunda 15 müsabakada forma giyen Caner, 8 kez ilk 11'de şans bulup toplam 625 dakika oyunda kaldı. Son olarak 13 Nisan'da iç sahada oynanan Çorum FK karşılaşmasının ilk yarısında görev yapan genç kramponun yeni sezona yetişmesi için yoğun tedavi programı uygulanacak.