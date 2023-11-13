Altay, lider Eyüpspor karşısında hezimete uğradı. Kalesinde tam tamına 7 gol gördü, sadece 1 taneyle karşılık verdi.

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İki takım arasında çok büyük bir kalite farkı vardı. Altaylı oyuncular pas yapmakta zorlandı, çok fazla hata yaptı. Birebir marke edildi, markajdan kurtulmak için yeterince hareket edemedi. Top almaya giden pek olmadı. Neticesinde ya zorlama pas atıldı ya da uzun oynayarak rakibe teslim edildi. İlk dakikalarda kalesinde golü görse de karşılığını vermeyi başardı. Ama hemen ardından tekrardan geriye düştü. Biraz moraller bozulsa da 3. gole kadar oyunun içinde kalmayı başardı. Kaleci Eren Karataş defans arkasına atılan topa çıkmak istedi ama çok uzaktı. Ceza alanını terk etse de meşin yuvarlağa müdahale edemedi. İbrahim Öztürk kafa vurmak istedi, ıskaladı. Boş kaleye Prince Obeng Ampem golü attı. Puan alma umutları tamamen azaldı ve yavaş yavaş oyundan kopmalar oldu.

2. yarıda ne pres ne de defans kaldı. Eski baş ağrısı geri geldi. Savunma arkasına çok adam kaçırdı. Eskiden 5’li defansla çözüm bulunmuştu ama yeni teknik adam 4’lü defans yapıp, eski yaraları tekrar açmış oldu. Yetmedi çok rahat çalım yedi. Yine yetmedi çok rahat şut çektirdi. Süper Lig takımıyla amatör takım maçı havasına dönüştü. Bu da farkın açılmasına sebep verdi.

Taraftar sayısı yok denecek kadar azdı. 12. gücün olmamasını da farkın olmasının sebeplerinden biri görebiliriz.

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Eyüpspor 1. Lig'in üzerinde bir takım. Yıldız oyunculara sahip. Deneyimlerini sahada çok iyi uyguladı. Paslaşmalar hayran bırakacak cinstendi. İkili üçlü sıkıştırmalarda bile boşta 1 kişi vardı, hemen ayağa oynanarak kaptırılmadı. Pas atıldı, tekrar almak için koşuldu. Golleri çabuk ve rahat bulması sayesinde rakibinin direncini düşürdü. Düştükçe çok daha rahat pas yaptı. Antrenman havasına büründü. Rahat oyun son vuruşların daha güvenli ve isabetli olmasını sağlar. 21 şuttan 11 isabet buldu.

14. dakikada Metehan Baltacı sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Murat Uçar güzel paslaşmalarda fire verdiği oldu. Arka arkaya 2 kere defans arkasına koşu yapması gerekirken ayağına bekledi ve pas hatasına sebep verdi. Sonrasında defans arkasına koşu yaptı ama bu sefer pas atılmadı.

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2. yarı çok oyuncu değişikliği oldu, sakatlık da vardı ama sadece 1 dakika uzatma oynandı. Buna hiç kimse itiraz edemezdi. Bitse de gitsek moduna çoktan girilmişti.

Ambeng 3 gol attığı maç sonrası topu almak istedi ama Altay'ın malzemecisi oldukça kızdı bu duruma ve vermedi.

Regattin gol attı ve sevinmedi. Bir zamanlar siyah beyazlı formayı giymişti çünkü.

Tribünden 2 bölgede kahverengi alan görünüyordu. Çimler 2 hafta önce yenilenmişti. Yakından bakıp yorum yapmak daha doğru olur.

Menemen farkı koruyamadı

Menemen FK, sahasında Sarıyer karşısında 2 farklı öne geçmesine rağmen beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

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Müsabakaya ev sahibi iyi başladı. Paslaşmalar ve defans arkasına atılan toplar çok güzeldi. Bu sayede 2 gol buldu. 2. golden 2 dakika sonra defans arkasına atılan pasta Umut Bulut omuz omuza mücadele ederken kaleci Oğuz Çalışkan çıktı. Geç kaldığından dolayı Umut ayağını uzatıp, topu havaya dikti. Kale içine doğru inince fark 1'e düştü.

İyi oyununa devam etse de ceza alanı yakınlarına gelince etkisiz kalındı. Özellikle defans arkasına atılan paslarda yavaş kalındı. Sanırım tatlı sert futbol yormuştu. İyi bir takım yorulan oyuncuları değiştirerek bu sorunu aşabilir. 5 oyuncu değişiklik hakkı var. Kaleci ve stoperlerin çıkmasına gerek yok. Kalan 8 oyuncudan 5 tanesinin yenilenmesi güzel oyunun devam etmesini sağlayabilir. Ama Yılmaz Vural bu hakkı yeterince iyi kullanamadı. Belki de yedek kulübesini yueterli görmüyordu.

İkinci yarının hemen başında beraberlik golü geldi. Paslar kötüleşmeye başladı. Bu da üstünlüğünün sona ermesi ve oyunun dengelenmesini getirdi.

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Sarıyer rakibinin sert futbolu karşısında sürekli yerde kaldı ve faul bekleyip hakeme çok itiraz etti. Bu sezon hakemler kolay kolay faul çalmıyor. Sertlik dozunu yavaş yavaş onlar da arttırdı. Ancak paslaşmaları pek iyi değildi. 40 yaşına basan deneyimli santrafor Umut 2 gol atarak takımına 1 puanı kazandıran isimlerin başında geldi.

