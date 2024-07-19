TFF 2’nci Lig ekiplerinden Altay’da futbol şubesinin kulübe talip olan yatırımcı grubuna devredilmesi için gün sayılırken, bu şirketin Türk ve Fransız ortaklığında olduğu öğrenildi.

Uzun süredir şirketleşme için yatırımcı arayışında olan Altay kurmayları tarafından kurulan Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları A.Ş komisyonunun bir araya geldiği Hugo Construction adlı şirketle hafta başında resmi protokolün yapılacağı ve firmanın ilk etapta kulübe 800 milyon TL’lik yatırımda bulunacağı iddia edildi.

Öncelik transfer yasağını kaldırmak

Yatırımcı grubu ve şirketin transfer yasağına engel olan dosyalarla ilgili çalışmalarına başladığı vurgulanırken, 664 milyon TL’lik borcun silinip yeni bir kadro oluşturacağı da ile sürüldü. Yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda futbol şubesinin devredilmesinin ardından teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın da kaderi belli olacak.