TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp Türk-Fransız ortaklı ilk ciddi yatırımcılarla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Altay'a şimdi de İsviçre'den talip çıktı.

Zürih merkezli uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırım fonunun siyah-beyazlı kulüp yönetimi ve şirketleşme komisyonu ile bir araya geleceği belirtildi.

Finans, metal emtia ticareti, ithalat-ihracat, inşaat sektörü ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren yatırım fonu ile gerçekleşecek görüşmeden sonra kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.

Söz konusu İsviçreli yatırım fonu geçtiğimiz günlerde Ege ekiplerinden Denizlispor'la da temasa geçmişti.