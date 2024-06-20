Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok oyuncusuyla yol ayrımına gelen siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Mustafa, Sefa, Mehmet ve Kuban'la anlaşma sağlandığı öğrenildi. Yönetimin görüştüğü 4 futbolcunun da ihtarnameyi geri çekecekleri bildirildi. Kulübe ihtarname gönderen diğer futbolculardan Ozan'dan ise haber bekleniyor. Altay'ın en kısa sürede tüm futbolcularla anlaşıp kadrosunu koruyacağı kaydedildi.

Editör: Emirhan Bol