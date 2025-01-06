TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay’da, sakatlık nedeniyle ilk yarının son haftalarında forma giyemeyen ön libero Murat Berkan Demir’in tedavisinin tamamlanarak takımla birlikte çalışmalara başladığı duyuruldu. Siyah-beyazlı formayla ilk devrede toplamda 10 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bu maçların 5’inde ilk 11’de sahaya çıkarken, 447 dakika süre aldı. Murat, sezon başında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Takımla çalışmalara başladı

Ligin 15. haftasında Kepezspor deplasmanında kasığındaki ağrılar nedeniyle devre arasında oyundan alınan Murat, ardından Isparta 32 Spor ve Kırklarelispor (D) maçlarında kadroda yer almadı. Ancak, sakatlığını atlatan Murat Berkan Demir, şu an takımla birlikte antrenmanlara başlamış durumda. Altay, Murat Berkan’ın 2. yarının ilk haftasında, 19 Ocak’ta deplasmanda oynanacak 24 Erzincanspor maçına kadar tam anlamıyla hazır olmasını bekliyor. Takımda büyük bir öneme sahip olan Murat, ikinci yarıda yeniden formunu bulmayı hedefliyor.