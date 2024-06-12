Son olarak stoper Kuban Altunbudak da alacaklarını tahsil edemeyince kulübe ihtarname çekti.

22 yaşındaki Kuban Altunbudak, Balıkesirspor altyapısında yetişip Menemen altyapısında da forma giydikten sonra 2020 yılında Altay'a transfer olmuştu. Alt liglerde 1922 Konyaspor, Bergama Belediyesi ve Ağrı 1970'te kiralık olarak forma giyen genç oyuncu, geçen sezon Altay'a geri dönmüş ve ilk defa 1. Lig'de forma giyme şansı yakalamıştı.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kuban, bu sezon 18 maçta 1306 dakika sahada kaldı. Ödemelerin gecikmesi üzerine ihtarname çeken Kuban, alacaklarının tahsil edilememesi halinde tek taraflı sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Kuban'ın ihtarnamesi, Altay'da yaşanan mali sorunların boyutunu gözler önüne seriyor. Daha önce Eren ve Salih sözleşmelerini feshederek transfer yasağı yaşayan Altay'da Mustafa, Mehmet ve Sefa da alacaklarından dolayı kulübe ihtarname çekmişti.