TFF 3. Lig 4. Grup’ta son olarak Söke 1970’e 4-1 mağlup olan Altay’da Ali Kızılkuyu, yedek kaldığı maçta oyuna girip gol atarak ilk 11 şansını güçlendirdi.
Ali Kızılkuyu’dan göz dolduran performans
TFF 3. Lig 4. Grup’ta düşme hattındaki Altay, evinde Söke 1970’e 4-1 mağlup oldu. Sezon öncesi takımdan ayrılıp tekrar dönen Ali Kızılkuyu, ilk kez yedek kaldığı maçta oyuna sonradan girdi.
Teknik Direktör Yusuf Şimşek, 54. dakikada Ali’yi oyuna aldı. Genç futbolcu, 85. dakikada sert bir şut denedi; top yan direkte kaldı. Ancak 90+2’de fırsatçılığını konuşturarak Altay’ın tek golünü kaydetti.
İlk 11’e göz kırptı
24 yaşındaki oyuncu, daha önce Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu, Eskişehirspor ve Bornova 1877 maçlarında ilk 11’de görev yapmıştı. Teknik direktör Yusuf Şimşek’in, önümüzdeki Tire 2021 FK deplasmanında Ali’yi yeniden 11’e alması bekleniyor.
Ali, 3. haftada Denizli İdmanyurdu deplasmanında da 4. dakikada gol atmıştı. Geçen sezon 2. Lig’de 3 golü bulunuyor.