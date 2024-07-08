Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir temsilcisinde yeni sezon öncesi takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Altay 'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Eren Erdoğan, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya gitmişti. Enes Öğrüce, bonservis bedeli alınarak Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK'ya transfer oldu. Kontratı biten Nurettin, 3'üncü Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'la el sıkışırken, fesih yoluna giden Salih Sarıkaya kulüp arıyor.

Tire FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Tire FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Altyapı patentli 20 yaşındaki file bekçisi 3'üncü Lig ekiplerinden Orduspor 1967 ile anlaşmaya vardı. Mustafa'nın yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Transfer yasağı bulunan ve son 2,5 sezonda takviye yapamayan siyah-beyazlılarda sözleşme si sona eren kaleci Mustafa Çalışkan da yuvadan uçtu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.