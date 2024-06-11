Altay’da Ayrılıklar Çoğalıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alarak yatırımcı arayışlarına başlamıştı. Ancak bu süreçte kulüp, elindeki birçok futbolcuyu kaybetmeye devam ediyor. Son olarak sağ bek Salih Sarıkaya, kulübe ihtarname gönderip ödeme süresinin dolmasının ardından sözleşmesini tek taraflı feshetti. Daha önce sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan’ın ayrılığıyla sarsılan Altay, bir darbe de Salih’ten aldı. Transfer tahtası kapalı olan siyah-beyazlılar, kadroda önemli kayıplar yaşamaya devam ediyor.

İstikrarlı oyuncular da gidiyor

Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Salih Sarıkaya, son iki sezonda 1. Lig'de 65 maçta görev aldı. Ancak, Altay'da alacaklarını tahsil edemeyen oyuncuların TFF'ye şikayetleri sürüyor. Stoper Sefa ve orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz'ün henüz fesih haklarını kullanmadıkları öğrenildi. Ayrıca, kontratı biten kaleci Mustafa da kulübe ihtarname göndermişti.

Ankaralı şirket yatırım için hazırda bekliyor

Altay’da şirketleşme komisyonu, kulübe yatırımcı bulma teklifi yapan Ankara merkezli danışmanlık şirketine yetki belgesi vermeye hazırlanıyor. Ankaralı şirketin hazırladığı sözleşmede ilk etapta dört madde üzerinde pürüz yaşansa da, taraflar prensipte anlaştı. Şirketleşme komisyonu sözleşmeye son halini verdiğinde, Başkan Süleyman Özkaral’ın yetki belgesini imzalayacağı belirtiliyor. Danışmanlık şirketi temsilcisi, 10 Temmuz’a kadar tek yetkili olmak isterken, Ankara ve İstanbul’da güçlü yatırımcılarla görüşmelere şimdiden başladı.