TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da, geçtiğimiz hafta taraftarların istifaya davet ettiği Başkan Süleyman Özkaral, görevine devam edeceğini belirtti. Özkaral, olağanüstü genel kurul kararı almanın kulübe zarar vereceğini ifade ederek, "Başkan adayı çıkacak biri var mı? Belki çıkar ama yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor. Sürekli başkan değişiklikleri sponsor ilişkilerini de olumsuz etkiliyor. Kulübün borçları belli, bu yangını söndürecek birini tahmin etmiyorum. Görevimi bırakmayı düşünmüyorum. İyi görünebilir ama yine sıkıntı olur" dedi.

Kendisinin göreve devam etme nedeninin alacaklarını tahsil etmek olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Başkan Özkaral, "Böyle bir niyetim olsaydı, elimizdeki yetenekli oyuncuları satıp paranın tamamını alıp çekilirdim. Parayı kulüp için harcıyoruz, elektrik borcunu ödüyoruz. Bunu taraftarlarımıza da anlattım" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ligin ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü 24Erzincanspor'u konuk edecek olan Altay'da futbolcular bugünden itibaren sağlık kontrolünden geçmeye başlayacak. Yönetim de hafta içinde lisans işlemlerini tamamlamak için yoğun bir mesai harcayacak.