Altay, TFF 2. Lig'e düştükten sonra zor günler geçiren kulüp personeli için Kurban Bayramı öncesi yapılan ödemelerle moral buldu. Aylardır maaş alamayan çalışanlar, camianın önemli isimlerinden İbrahim Akman'ın 500 bin TL, Yüksek Divan Kurulu üyelerinin ise 80 bin TL destekte bulunmasıyla rahatladı. Başkan Süleyman Özkaral, çalışanların üç aylık gecikmiş maaşlarının bayrama kadar ödeneceğini belirtti.

Başkan Süleyman Özkaral, kaynak arayışlarını sürdürerek çalışanların alacaklarının ödenmesi için çaba harcıyor. İlk etapta personelin maaşları ödenirken, sonrasında kulübün diğer acil borçları ele alınacak. Öte yandan şirketleşme kararı alan İzmir temsilcisinde yatırımcı arayışlarının bayramdan sonra hız kazanması bekleniyor.