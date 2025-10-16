Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kanlı, kulübün toplam borcunun 936 milyon TL olduğunu açıkladı. Kanlı, bu borcun yüzde 95’inin eski başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminde oluştuğunu belirterek sert ifadeler kullandı.

“Ekmekçioğlu, kulübü eşi benzeri görülmemiş bir zarara uğratmış” diyen Kanlı, “Hoyratça, sorumsuzca, fahiş bir şekilde yaratılmış bir borç var. Kendisine ait, FIFA’da tek taraflı fesih yapmış 23 yabancı futbolcunun dosyası bulunuyor. Borç, faizlerle birlikte 12-13 milyon Euro civarında” ifadelerini kullandı.

“Hafta sonuna kadar süre veriyorum”

Eski başkan Ekmekçioğlu’na “zeytin dalı” uzattığını dile getiren Kanlı, buna rağmen herhangi bir geri dönüş alamadığını söyledi.

“Kendisini Altay camiasından büyük gördüğü için ret cevabı aldık. Ego savaşıyla, kötü tezahüratla bunu açıklayamazsın. 111 yıllık kulübü yıkıma uğratmayı açıklayamazsın. Kendi rızanla ödeyecek misin? Yoksa hukuki yollardan mı mecbur bırakacağız? Hafta sonuna kadar süre veriyorum; adım atmazlarsa önümüzdeki hafta mahkemeye başvuracağız” dedi.

Puan silme tehlikesi devam ediyor

Kanlı, kulübü bekleyen yeni tehlikeleri de açıkladı. Daha önce Alhassan’ın kulübüne ve Cocalic’e 500 bin Euro civarında ödeme yaparak eksi 6 puan cezasının önüne geçtiklerini hatırlattı.

Ancak 1,5 milyon Euro tutarında 3 farklı dosya daha kulübe ulaştığını belirten Kanlı, “Bu hepimiz için bir seferberlik görevi. İcralar sürekli geliyor, kupalar üzerine işlem yapmaya çalışıyorlar. Kulübün amatöre gitmesini istiyorlar. Puan silme cezalarının önüne geçmeye çalışıyoruz ama bu sefer işimiz kolay değil” diye konuştu.

“Camiayı birlik olmaya davet ediyorum”

Altay yönetimi, mali krizin aşılması ve yeni puan silme cezalarının önüne geçilmesi için tüm camiayı birlik olmaya çağırdı.