Altay'da şirketleşme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte, kulübün eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve şu anda şirketleşme komisyonunda yer alan Ahmet Çoker, çeşitli spekülasyonları önlemek amacıyla bir açıklama yaptı. Çoker, son dönemde farklı odaklardan yapılan ve spekülasyonlara yol açan açıklamalar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirtti.

Spekülasyonlara karşı uyarı

Ahmet Çoker, yapılan bazı açıklamaların yönetim ve komisyon arasındaki uyumu zedeleyici bir algı yarattığını ifade etti. Bu tür spekülasyonların kulübün şirketleşme sürecine zarar verebileceğini vurgulayarak, "Komisyon olarak, görüştüğümüz çok uluslu konsorsiyumlarla temel ilkelerimizden taviz vermemek üzere, hem hukuki hem de mali konularda ayrıntılı bir çalışma yürütülmektedir" dedi.

Yönetimle koordineli çalışma ve gelecek planları

Çoker, komisyonun Altay'ın yönetimiyle koordineli bir şekilde hareket ettiğini ve kesin sonuçlar alındığında ilgili taraflarla birlikte resmi bir açıklama yapacaklarını söyledi. Ayrıca, taraftarlardan ve kamuoyundan, komisyon dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini rica etti.