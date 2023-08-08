Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi kamp döneminde ve hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik ekibe güven verdi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 13 karşılaşmada Altay'ın kalesini koruyan Eren'in 14 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Şanlıurfaspor maçında ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.



İzmir ekibinde geçen sezon 21 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki kaleci Ozan Evrim ise dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu tamamlayamamıştı. Yeni sezon öncesi Afyon kampının ikinci etabında takımla çalışmalara başlayan tecrübeli kalecinin yedek soyunması bekleniyor. İki kaleci arasında forma rekabeti yaşandığı ifade edilirken, Ozan'ın yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Eren'in teknik ekibin ilk tercihi olacağı dile getirildi. Galatasaray'a geçen sezon transfer olan kardeşi Kazımcan Karataş'ın ardından genç kalecinin de adı bir dönem sarı-kırmızılı kulüple anılmıştı.

