Altay ve Enes Öğrüce arasında gerçekleşen ayrılık, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde 14 Haziran tarihinde yer aldı. U18 Milli Takımı'nda da görev yapan Enes'in, yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK'ya transfer olması bekleniyor.

Transfer detayları

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, 14 Haziran'da Antalya'ya giderek Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile masaya oturdu. Bu görüşmenin ardından, Enes'in transferinin 400-450 bin Euro aralığında bir bedelle gerçekleşeceği ve Altay'ın oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 10 pay alacağı öğrenildi. Geçen sezon 1. Lig'de çıktığı 12 maçın 9'unda ilk 11'de yer alan Enes, 1 gol kaydetmişti.

Enes Öğrüce'nin performansı

Geçen sezon Altay formasıyla 12 maçta görev alan Enes Öğrüce, bu maçların 9'unda ilk 11'de yer aldı ve 1 gol attı. Genç orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni sezonda Bodrum FK'ya transfer olması beklenen Enes, Süper Lig'de yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.