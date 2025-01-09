TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay’da genç sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bir kez daha kadro dışı bırakıldı. Eylül ayında yönetime ve teknik heyete haber vermeden memleketi Nazilli’ye gitmesi nedeniyle kısa süreli kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci kez benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

9 maçta şans buldu, skora katkı sağlayamadı

Ligin ilk yarısında 9 maçta forma giyen Erdem, sadece 1 kez ilk 11’de sahaya çıktı ve toplamda 253 dakika süre aldı. Ancak genç futbolcu, bu süre zarfında skora herhangi bir katkı sağlayamadı. Kadro dışı kaldıktan sonra bireysel antrenmanlarına devam ettiği öğrenilen Erdem’in takıma dönüp dönmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Altay’da profesyonel oldu

Nazillispor altyapısından yetişen Erdem Özcan, 2021 yılında Altay’da profesyonel kariyerine adım attı. Süper Lig’de 3, 1. Lig’de 11 ve 2. Lig’de 6’sı kiralık olarak Nazillispor’da olmak üzere toplam 15 maça çıkan Erdem, istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.

Altay yönetimi disipline önem veriyor

Altay yönetimi ve teknik ekibin, takım disiplini konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduğu belirtiliyor. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Erdem’in geleceği, bireysel çalışmaları ve kulübün vereceği kararlara bağlı olacak.