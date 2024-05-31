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Geçen sezon başında mukavelesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Eren, daha sonra 1 yıllık kontrat yenileyerek takıma dönmüştü. Kariyerinde Süper Lig'de 14, 1'inci Lig'de ise 60 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 16 maçta 1 gol kaydetti.

Kulübe ihtarname göndermesine rağmen alacaklarını tahsil edemeyen 23 yaşındaki oyuncu, kontratını tek taraflı sonlandırarak serbest kaldı. İzmir temsilcisi, mali sorunlarla boğuşurken ve şirketleşme kararı alırken Eren Erdoğan'dan bonservis ücreti kazanma fırsatını kaçırdı.

Altay 'da geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile adı anılan sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan , siyah-beyazlı kulüple olan sözleşme sini resmen feshetti.

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