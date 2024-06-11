Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde, doğal gaz ve elektrik faturalarının ödenmemesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Doğal gaz kesintisi ve geçen ay elektrik faturasının ödenmemesi sebebiyle tesislerde yaklaşık 6 saat boyunca elektriklerin kesildiği belirtiliyor.

Yemek sorunu

Mali sıkıntılar nedeniyle kulüpte yemek çıkmadığı da dile getiriliyor. Bu durum, kulüp çalışanlarının günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor ve kulübün içinde bulunduğu mali krizi gözler önüne seriyor.

Personel maaşlarının ödenmemesi

Altay Spor Kulübü'nde, personel maaşlarının aylardır ödenmediği ifade ediliyor. Bu durum, kulüp çalışanlarının maddi sıkıntılar yaşamasına neden olurken, kulüp yönetiminin bu konuda çözüm arayışları devam ediyor.

Camia önderlerinden yatırımcı arayışları

Toplam borcu 684 milyon 555 bin TL'ye ulaşan Altay Spor Kulübü'nde, camia önderleri ve yönetim, yatırımcı arayışlarını sürdürüyor. Şirketleşme çalışmalarının olumlu sonuçlanması ve yatırımcı bulunması, kulübün mali sorunlarını çözebilecek adımlar arasında yer alıyor.