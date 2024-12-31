Bunlar da ilginizi çekebilir

Altay Başkanı Süleyman Özkaral , Ege Parmaksız’ın gelişim sürecine dikkat çekerek, "Ege'nin sezonun ikinci yarısında takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Tecrübe kazandıkça daha faydalı işler yapacaktır. Teknik ekibimiz genç oyuncularımızın gelişimi için yoğun mesai harcıyor. Gençlerden beklediğimiz katkıyı alarak ikinci devrede üst sıralara tırmanacağız" dedi.

Altay, ilk devreyi 8 puanla 17. sırada tamamladı ve ikinci yarıda küme kalma mücadelesi verecek. Bu süreçte, genç orta saha oyuncusu Ege Parmaksız’ın önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu, Kırklarelispor deplasmanında ilk 11'de yer alarak bu sezon ligdeki ilk maçına çıkmıştı. Devre arasında oyundan alınan Ege’nin, sezonun ikinci yarısında takıma büyük katkılar sağlaması hedefleniyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.