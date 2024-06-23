TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alan Altay'da hareketli günler yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi yatırımcı adayları ile görüşmeler yapmak için siyah-beyazlı camiadan yetki belgesi alan Ankara merkezli danışmanlık şirketinin, son 10 günde yerli ve yabancı pek çok yatırımcı ile temasa geçtiği bildirildi. Camiadan farklı kişilerin de kulübe yatırımcı bulduğu iddia edildi.

Danışmanlık şirketi şu ana kadar Türkiye merkezli 6, ABD merkezli 1 olmak üzere toplam 7 yatırımcı temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi. Bu yatırımcılardan bazılarının Altay'a büyük ilgi duyduğu ve kulüpten bazı belgeler talep ettiği ifade edildi. Camiadan bir ismin hafta içinde şirketleşme komisyonu ile yerli bir yatırımcıyı bir araya getireceği, ayrıca yine Altay camiasının İtalya'da yatırımcı bulmak için harekete geçtiği söylendi.