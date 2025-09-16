TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona istediği başlangıcı yapamayan Altay’da teknik direktör Ramazan Kurşunlu, ideal 11’ini belirlemek için oyuncu denemelerine devam ediyor.

Altay lige kötü başladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Altay, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ramazan Kurşunlu, doğru 11’i bulabilmek için kadroda sık sık değişiklikler yapıyor.

İlk 11’de büyük değişiklikler

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Uşakspor’a 2-0 kaybedilen maçta sahaya çıkan 5 futbolcu, geçen hafta İzmir’de oynanan ve 0-0 sona eren Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında yedek kulübesine çekildi.

Tecrübeli golcü Murat Uluç ile birlikte altyapıdan yetişen Ege, Mert, Oktay ve Mehmet Nur, ikinci hafta forma şansı bulamadı.

Onların yerine ise Emre, Caner, Onur Yıldız, cezası biten Ali ve yeni lisansı çıkarılan Yunus Efe sahaya ilk 11’de çıktı.

Kurşunlu’dan yeni plan

Altay, pazar günü deplasmanda Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun bu kez büyük çaplı bir rotasyona gitmesi beklenmiyor. Ancak hafta içinde yapılacak antrenmanlarda gösterilen performanslara göre ilk 11’de ufak değişiklikler yapılabileceği öğrenildi.