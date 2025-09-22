Altay, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek’i getirdi. Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adamlık görevini üstleniyor.

Altay’da Yusuf Şimşek dönemi başladı

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi. Şimşek, İzmir temsilcisi Altay’da Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve geldi ve kulüpteki ikinci teknik adamlık dönemine başlamış oldu.

Yusuf Şimşek, Altay ile el sıkıştı

Sinan Kanlı ile Altay kulübü tesislerinde bir araya gelen tecrübeli teknik direktör Yusuf Şimşek, yönetimle anlaşarak siyah-beyazlılarla el sıkıştı.

Şimşek’in gelişini sosyal medyadan duyuran Sinan Kanlı, şunları söyledi:

“Kulübümüzün A Takım teknik direktörlüğü için bugün futbol dünyamızın en yetenekli en önemli figürlerinden Yusuf Şimşek hocamızla bir araya geldik ve anlaştık. Yeni dönemde yükselen hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Yusuf Hocam.”

Altay, yeni döneme Yusuf Şimşek ile başlıyor

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta, bu sezon 3 maçta 1 puan toplayarak zor bir başlangıç yaptı. Yeni teknik direktör Yusuf Şimşek, takımda bu zor dönemi atlatmak ve kulübü başarılı bir noktaya taşımak için el birliğiyle çalışmayı hedefliyor.