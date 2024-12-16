Deplasmanda Kepezspor’a 3-2 kaybettikten sonra evinde Isparta 32 Spor’a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın yaptığı kadro değişikliklerine rağmen istediği sonucu alamadı.

Altay, Isparta 32 Spor karşısına 3 puan hedefiyle çıktı ve teknik direktör Karaaslan, maça 5 oyuncu değişikliğiyle başladı. Ancak, bunların 2’si zorunlu olmakla birlikte, yapılan bu değişiklikler siyah-beyazlı ekibin oyununa yansımadı. Altay, karşılaşmada istenilen performansı gösteremedi ve sahadan mağlup ayrıldı.

Bu mağlubiyetle birlikte Altay, 16 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 11 puanla düşme hattında kalmaya devam etti. Takımın kötü gidişi, taraftarları da harekete geçirdi. Isparta 32 Spor maçının ardından, taraftarlar Başkan Süleyman Özkaral’ı istifaya davet etti. Altay, zorlu bir dönemden geçerken, takımın geleceği ve yönetiminin alacağı kararlar merakla bekleniyor.