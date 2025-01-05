TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay’da, sezonun ilk yarısında takımdan ayrılan tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç için geri dönüş süreci başlatıldı. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname çekip serbest kalma hakkı kazanan ve İzmir’den ayrılarak Antalya’ya ailesinin yanına giden Ozan, devre arası hazırlıklarına da katılmamıştı. Yönetim, deneyimli kaleciyi yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti. Altay Başkanı Süleyman Özkaral, Ozan Evrim Özenç’in yeniden takıma katılması için gereken adımları attıklarını belirterek, kaleciye ödeme yapılacağını açıkladı. Özkaral, "Camiamızın önemli isimleri kulübe destek olmak amacıyla bir araya geldi. Ozan’ın yuvaya dönmesi için çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde takımımıza katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç kalecilerin sorumluluğu arttı

Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren Altay, Ozan’ın ayrılmasının ardından ilk yarının son iki maçında altyapıdan yetişen 19 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik’e görev verdi. Genç eldiven, bu süreçte sergilediği performansla dikkat çekerken, yönetim kaleci Ozan’ın tecrübesine yeniden ihtiyaç duyuyor. Altay camiası, Ozan Evrim Özenç’in dönüşünün takıma moral ve motivasyon kazandıracağı görüşünde birleşirken, kulüpte birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. İkinci yarıda zirve mücadelesi hedefleyen siyah-beyazlılar, bu hamleyle kadro istikrarını sağlamayı amaçlıyor.Ozan’ın takıma katılmasının ardından Altay’ın devre arası çalışmalarına tam kadro devam etmesi bekleniyor.