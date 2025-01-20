TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında mücadele eden Altay’da krizler devam ediyor. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda 24Erzincanspor’a 3-1 mağlup olarak üst üste 4’üncü yenilgisini alan İzmir ekibinde, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Yetkin, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemediği için 1 ay önce kulübe ihtarname çeken genç futbolcu, yasal sürenin dolmasının ardından kontratını sonlandırdı. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve 2022 yılında Altay’da profesyonel olan Enes, bu sezon 2'nci Lig’de 12 karşılaşmada forma giydi. Daha önce 1'inci Lig'de 31 maça çıkan ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez görev alan Enes, A takımla gol atma başarısı gösterememişti.

Altay camiasının önemli isimlerinden Mustafa Denizli ve Ahmet Çoker, devre arasında kulüp tesislerinde bir araya geldikleri takıma, gerekli ödemelerin yapılacağına dair söz vermiş ve oyuncuların takımdan ayrılmamalarını istemişti. Bu çağrının ardından ilk yarıda ayrılan kaleci Ozan yeniden takıma dönmüş olsa da Enes Yetkin için bu yeterli olmadı.Transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu ekleyemeyen siyah-beyazlılar, sezon başından bu yana kadrosunda önemli kayıplar yaşadı. Daha önce Bodrum FK’ya satılan Enes Öğrüce’nin yanı sıra Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Mustafa Çalışkan, Nurettin Küçükdeniz ve Tugay Gündem de ödeme sorunları nedeniyle kulüpten ayrılmıştı. Genç yeteneklerin birer birer kaybedildiği Altay’da, ikinci yarı öncesinde kadro sıkıntısı kritik bir noktaya ulaştı. Yönetimin ekonomik sorunlara çözüm bulamaması, takımın düşme hattından kurtulma umutlarını da zora sokuyor.

