Toplantı, saat 18.30’da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu’nda yapılacak. Kongrede, kulüp üyeleri yönetimin şirketleşme yetkisi alıp almayacağına karar verecek. Şirketleşme için kararın geçerli olabilmesi, kulüp üye sayısının dörtte üçünün genel kurulda hazır bulunmasını gerektiriyor.

Üye sayısında düşüş

Geçtiğimiz günlerde Altay’ın üye sayısında önemli bir düşüş yaşandı. 1291 olan üye sayısı 624’e düşürüldü. Bu durum, genel kurulda kararın geçerli olması için gereken çoğunluğun sağlanmasını zorlaştırabilir.

468 delegenin katılımı gerekiyor

İzmir Atatürk Stadyumu’ndaki toplantı salonunda yapılacak kongrede, 468 delegenin bulunması halinde kongre geçerli sayılacak. Çoğunluğun onay vermesi durumunda futbol şubesinin yarışmacı hakları, bu ay içinde kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi’ne devredilecek. Ardından, siyah-beyazlılar yatırımcı arayışlarına başlayacak.