TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, devre arası hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor ancak stoper Kuban Altunbudak'ın sakatlığı takımın morallerini bozdu. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kuban, sezonun ilk yarısında 10 maçta 900 dakika sahada kalmış ve önemli bir performans sergilemişti. Ancak, kasık bölgesindeki ağrılar üzerine yapılan tetkikler sonucu 'osteitis pubis' teşhisi konulan oyuncunun tedavisine başlandığı ve iyileşme sürecinin 4-6 hafta sürebileceği açıklandı.

Kaleci Ozan da henüz takıma dönmedi

Öte yandan, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle ailesinin yanına Antalya'ya giden kaleci Ozan'ın henüz takıma dönmediği bildirildi. Altay yönetimi, kalecinin dönüşü için çaba sarf ederken, bu durum takımın hazırlıklarını olumsuz etkiliyor. Siyah-beyazlı takımın diğer sakat oyuncusu Ceyhun ise sezonu kapatarak takımını yalnız bıraktı. Altay, bu sıkıntılarla ikinci yarıya hazırlanmaya devam ediyor.