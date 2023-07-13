Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen ve yeni sezon hazırlıklarında yer almayan stoper Kutay Yokuşlu'nun gözden çıkarıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki savunmacının bazı konuşmalarının ve hareketlerinin yönetimi rahatsız ettiği ifade edildi. Kutay'a ödeme yapmayı düşünmeyen İzmir temsilcisinin oyuncunun tek taraflı fesih hakkı kazanmasına izin verebileceği kaydedildi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Altay patentli milli yıldız Okay Yokuşlu'nun da kardeşi olup futbola ağabeyi gibi Altay'da başlayan Kutay, profesyonel olmadan önce Trabzonspor altyapısına transfer olmuş, daha sonra yuvaya dönüp profesyonel sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz yıllarda kiralık olarak Amed Sportif ve Fethiyespor formalarıyla alt liglerde top koşturan Kutay, Altay'daki transfer yasağının etkisiyle geçen sezon şans bulmaya başlamıştı. Kutay Yokuşlu, geçen sezon ilk kez görev aldığı 1'inci Lig'de 19 karşılaşmada oynadı.

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