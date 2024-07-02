TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da, 8 yıldır futbol okullarının başında olan Mahmut Gözüaçık ile yapılan sözleşme sona erdi. Futbol okulları ve altyapı çalışmaları, kulübün profesyonel ekip ve yönetimi tarafından sürdürülecek.

Altay, 2016-2017 sezonundan bu yana futbol okulları ve minik yaş grupları kategorilerinde görev yapan Mahmut Gözüaçık ile yollarını ayırdı. Kulüp, Gözüaçık ve ekibine teşekkür ederek, bundan sonraki dönemde altyapı faaliyetlerinin profesyonel bir ekip tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonundan günümüze dek sözleşmeli olarak futbol okullarımız ve minik yaş grupları kategorilerinde paydaşımız olan Mahmut Gözüaçık ve iştirakleri ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme 30.06.2024 tarihi itibari ile sona ermiştir. Bu süre zarfında kulübümüze kattıkları için kendilerine teşekkür ederiz" denildi.