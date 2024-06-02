TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek yeni sezonda yatırımcı arayışlarına başlayan Altay, 43 yaşındaki deneyimli santrfor Murat Uluç'un geleceği hakkında belirsizlik yaşıyor. Kulüp içerisinde yaşanan değişiklikler ve transfer yasağı gibi faktörler, Uluç'un futbola devam etme kararını etkileyecek.

Belirsizliğini korumaya devam ediyor

2019'da jübile yapıp antrenörlüğe geçen Murat Uluç, Altay'a transfer yasağı nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar futbola dönmüştü. Son 2 sezonda 1'inci Lig'de görev alan tecrübeli santrfor, geçen sezon 12 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı. Giresunspor'a attığı golle 1'inci Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde eden Uluç, Altay'ın yatırımcı bulması durumunda ikinci jübilesini yapacak.

Kulübün durumu belirleyici olacak

Ancak Altay, yatırımcı bulamazsa Murat Uluç'un futbola devam edip etmeyeceği konusunda net bir karar veremeyecek. Kulübün finansal durumu ve gelecek planları, Uluç'un kariyerine devam edip etmeyeceğini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Altay'ın şirketleşme süreci ve yatırımcı arayışları, Murat Uluç'un geleceğini şekillendirecek önemli etkenler olarak öne çıkıyor. Kulüp, içinde bulunduğu duruma bağlı olarak Uluç'un futbol kariyerine devam etme veya antrenörlüğe odaklanma konusunda bir karar alacak.