TFF 2.Lig kulüplerinden İzmir temsilcisi Altay'da sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Nurettin Küçükdeniz, siyah beyazlı kulüpten ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Altay'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç futbolcu, yönetimin kendisine herhangi bir teklif sunmamasından dolayı 3.Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'la yeni kontrat imzaladı. Nurettin sosyal medyadan şu şekilde duyurdu: "Altay Spor Kulübü ile olan sözleşmem sona ermiştir. Üzerimde emeği bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve cefakar taraftarlara teşekkür ediyorum". Genç oyuncu geçen sezon 14 maçta 591 dakika süre aldı, 1 gol attı.

Şirketleşme konusunda somut adım atamayan ve yeni sezona yine sıkıntılarla başlaması beklenen transfer yasaklısı Altay'da yönetimin kadroyu koruyamaması eleştirilere neden oldu.