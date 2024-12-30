TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da, kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında stoper Sefa Özdemir ve altyapı patentli orta saha oyuncusu Arda Gezer'in yer aldığı öğrenildi.

İhtarname gönderen futbolcular arasında isimler

Altay, zorlu bir süreçten geçerken, kulübe ihtarname gönderen futbolcular arasında önemli isimler bulunuyor. Stoper Sefa Özdemir ile altyapı patentli orta saha oyuncusu Arda Gezer, alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdi. Bu gelişme, İzmir temsilcisinde yaşanan finansal zorlukların bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Ozan'ın ayrılığı ve yeni tehdit

Siyah-beyazlı ekipte, ilk yarı bitmeden kaleci Ozan, alacakları nedeniyle kulübe ihtarname göndererek serbest kalma hakkı kazandı ve takımdan ayrıldı. Benzer bir durumun, alacaklı olan 6-7 oyuncu için de yaşanabileceği ifade ediliyor. Eğer Ocak ayında ödemeler yapılmazsa, bu oyuncular tek taraflı fesih hakkı kazanacak ve kadronun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacak.

Yönetim kaynak arayışında

Altay Yönetimi, mevcut ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi için Başkan Süleyman Özkaral liderliğinde kaynak arayışlarını sürdürüyor. Transfer yasağı bulunan kulüp, ödemelerini zamanında yapmadığı takdirde kadroda büyük bir belirsizlik yaşayabilir.