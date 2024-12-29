TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay’da, tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç’in takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Kepezspor’a 3-2 mağlup olduğu 15’inci hafta maçının ardından Antalya’da ailesinin yanında kalan Ozan Evrim’in ikinci yarı hazırlıklarına katılmadığı öğrenildi.

Yaklaşık 1.5 milyon TL alacağı bulunan Ozan Evrim Özenç’in, kulüp tarafından ödeme yapılmaması durumunda kontratını tek taraflı olarak feshedeceği iddia edildi.

Yönetimden izinli Deniz Kadah Almanya’da

Öte yandan, Altay’ın santrforu Deniz Kadah’ın yönetimden izin alarak Almanya’ya gittiği bildirildi. Kadah’ın önümüzdeki hafta takıma katılacağı açıklandı.

Mali kriz devam ediyor

Altay’da yaşanan bu gelişmeler, kulübün mali krizinin derinleştiğini gözler önüne serdi. Sezon başından bu yana finansal zorluklarla mücadele eden İzmir ekibi, oyuncularının alacaklarını ödemekte zorlanıyor.