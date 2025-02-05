TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay, cumartesi günü evinde Beykoz Anadoluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç’in forma hasreti devam ediyor. Alacaklarını alamadığı gerekçesiyle ilk yarının bitimine 2 hafta kala takımdan ayrılan ve kamp döneminde antrenman yapmayan Ozan, yaklaşık 1 aylık aranın ardından yeniden siyah-beyazlı ekibe döndü.

Ozan'ın yokluğunda kale Ulaş'a emanet edildi

Teknik direktör Gökhan Karaaslan, ikinci yarıda oynanan 24Erzincanspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Kastamonuspor maçlarında antrenman eksiği nedeniyle Ozan’a kadroda yer vermedi. Bu süreçte Altay’ın kalesini altyapıdan yetişen genç file bekçisi Ulaş korudu.

Son olarak 8 Aralık’ta Kepezspor deplasmanında forma giyen Ozan Evrim Özenç’in sahalara ne zaman döneceği merak konusu. Deneyimli kalecinin antrenman temposunu artırarak yeniden form tutmaya çalıştığı öğrenildi. Teknik heyetin ilerleyen haftalarda tecrübeli eldivene şans verip vermeyeceği ise büyük bir soru işareti.