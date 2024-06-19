Geçen sezon 1'inci Lig'de önce 3, sonra 6 olmak üzere toplam 9 puanı silinen siyah-beyazlılar, 34 maçta 19 puan toplasa da sezonu 10 puanla küme düşerek tamamladı. Özellikle Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 ve Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonlarında yaptığı transferler nedeniyle büyük borç yükü altına giren İzmir temsilcisinin FIFA'da 22 dosyası birikti. Eski yabancı oyuncuların alacakları ve dövizin değer kazanması nedeniyle gün geçtikçe sıkıntıları katlanan Altay'ın son yapılan şirketleşme kongresinde toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanmıştı.

Editör: Emirhan Bol