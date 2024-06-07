Borç yükü altında mücadele eden Altay, TFF 2'nci Lig'de varlığını sürdürebilmek için şirketleşme yoluna gitme kararı aldı. Yaklaşık 20 milyon Euro borçla birlikte kulübü devralacak yatırımcı arayışlarına başlandı.

TFF 2'nci Lig'e 684 milyon 555 bin TL borçla düşen Altay, şirketleşme kararı sonrası kulübe yatırımcı bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Ankaralı danışmanlık şirketi ile görüşme

Altay yönetimi, şirketleşme komisyonunda yer alan isimlerle birlikte, Ankaralı bir danışmanlık şirketi temsilcisi ile toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, kulübe talip olabilecek yatırımcılar üzerinde duruldu. Danışmanlık şirketi temsilcisi, Altay'ın yapısına uygun ve Ankara'da faaliyet gösteren 2-3 farklı holding ile görüşme yapabileceklerini belirtti.

Toplantıda, yatırımcılarla temasa geçecek temsilciye kısa süreli yetki belgesi verilmesi konusu da masaya yatırıldı. Bu sayede, kulübün mali yapısının ve borçlarının detaylı bir şekilde yatırımcılara aktarılması planlanıyor.

Camianın umudu yüksek

Toplantının genel anlamda olumlu geçtiği belirtilirken, camianın önde gelen isimleri kulübe yatırımcı bulma konusunda umutlu. Özellikle Altay'ın sembol isimlerinden Mustafa Denizli ve Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker'in de farklı yatırımcılarla temas halinde olduğu bildirildi.