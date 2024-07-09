TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da alınan şirketleşme kararı sonrası, kulübe talip olan yatırımcı grup detaylı bir incelemeye alındı. Siyah-beyazlı kulübün futbol şubesini devralmak isteyen 10 iş insanının bulunduğu yatırımcı gruptaki isimler üzerinde titizlikle duruluyor. Şirketleşme komisyonu, listedeki her bir yatırımcının adli sicil kayıtlarını araştırmaya başladı.

Güvenilirlik ön planda

Altay camiası, kulübü emanet edecekleri grupta güvenilir kişilerin yer alması için ince eleyip sık dokuyor. Futbol şubesinin devri gerçekleşirse, yeni sezon öncesinde transfer yasağının kaldırılması için yoğun bir çaba gösterilecek. Yatırımcı grubun, şimdiden kulüpten alacaklı eski futbolcularla temasa geçtiği de gelen haberler arasında.