TFF 2'nci Lig'e düşmesinin ardından borçlarını azaltmak ve mali durumu düzeltmek amacıyla şirketleşme kararı alan Altay'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Borcu 685 milyon TL olarak açıklanan Siyah-beyazlı kulübe, Türk iş adamlarından oluşan 10-11 kişilik bir grubun talip olduğu ve bu sürecin öncülüğünü Erdal Kırtaş'ın yaptığı bildirildi.

Yatırımcı grup harekete geçti

İzmir ekibinde 29 Mart'ta yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda Süleyman Özkaral ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Erdal Kırtaş'ın bu yatırımcı grubunu organize ettiği öğrenildi. Şirketleşme komisyonu ile geçen cuma günü görüşen yatırımcılardan birinin hakim hisseye sahip olmak istediği bildirildi.

Başkan Özkaral karar verecek

Şirketleşme komisyonu yarın Başkan Süleyman Özkaral ile bir araya gelip gelen teklifi masaya yatıracak. Başkan Özkaral'ın bu teklife onay verip imza yetkisini kullanması halinde Altay'ın futbol şubesinin bu gruba devredilmesi için işlemler başlatılacak. Şirket devrinin 10 günlük süreçte gerçekleşebileceği kaydedildi.

Yatırımcı grubunun planları

Altay'ın kasasına borcundan daha fazla parayı koyma vaadi veren yatırımcı grubu, imzaların atılması halinde transfer yasağını kaldırmak için harekete geçecek. İzmir ekibinin yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlaması planlanıyor. Yatırımcı grubunun Altay'ı yeniden Süper Lig'e taşımak için ciddi bir planlama yaptığı ve kulübü finansal açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Altay'da şirketleşme süreci

Şirketleşme süreci kapsamında, Altay'ın mali yapısının güçlendirilmesi ve kulübün borçlarının azaltılması amaçlanıyor. Bu süreçte, kulübün gelir kaynaklarının artırılması ve mali disiplinin sağlanması için çeşitli önlemler alınacak. Yatırımcı grubunun devreye girmesiyle birlikte, Altay'ın mali durumu düzeltilerek, kulübün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.