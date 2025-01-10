TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta devre arası hazırlıklarını sürdüren Altay’da sol bek pozisyonunda büyük bir rekabet yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu Özgür Özkaya ile altyapıdan yetişen genç oyuncu Salih Oktay arasında forma savaşı, takımın ikinci devreye hazırlık sürecinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Özgür Özkaya ve Salih Oktay arasındaki rekabet

İlk 6 haftada ilk 11'de görev alan 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Özgür, ödeme sorunları nedeniyle 7. haftadaki İskenderunspor deplasmanına katılmamıştı. Bu fırsattan yararlanan 20 yaşındaki Salih, ilk kez forma giydiği maçta dikkatleri üzerine çekti. Salih, bir sonraki hafta Özgür’ün geri dönmesiyle yeniden kulübeye çekilse de performansını sürdürdü.

İlk yarı performansları ve ikinci yarı için beklentiler

Özgür, İzmir’deki Adana 01 FK karşılaşmasında omurilik sakatlığı yaşarken, Salih formayı elinde tutmaya devam etti ve Altay’ın son 7 maçında da ilk 11’de görev aldı. Kırklarelispor deplasmanında kadroya alınan Özgür, 78. dakikada Salih’in yerine oyuna dahil oldu.

Teknik ekibin karar zorluğu

Özgür’ün iyileşme sürecini tamamlayarak formaya tekrar yaklaşması, teknik ekip için zor bir seçim sürecine yol açtı. Her iki oyuncunun da performansı güven verirken, teknik direktörün ikinci devre için sol bek tercihi büyük merak konusu oldu.