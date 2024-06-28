TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Altay, yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alarak yatırımcı arayışlarını sürdürüyor. Kulübün 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'nin Süper Lig temsilcisi Bodrum FK'ya transfer edilmesi nedeniyle eleştirilen Başkan Süleyman Özkaral, bu transfere neden onay verdiğini açıkladı.

Başkan Özkaral'ın açıklamaları

Başkan Süleyman Özkaral, kulübün işleyişini sürdürebilmek için Enes Öğrüce'nin transferine onay vermek zorunda kaldığını belirtti. Özkaral, "Kulüpte her gün paraya ihtiyaç var. Forma yapılacak, takım kampa girecek. Hocayla anlaşmamız, futbolcuları tutmamız lazım. Sorumluluğum var. Enes'i satma deseler de satmak zorunda kaldım. Belli bir para toplansaydı satmaya gerek kalmayacaktı" dedi.

Transferin detayları ve tepkiler

Enes Öğrüce'nin Süper Lig ekibi Bodrum FK'ya transferi, Altay taraftarları ve bazı yöneticiler tarafından eleştirildi. Özkaral, Enes'in satışının görüşmelere zarar vereceği konusunda tepki aldığını ancak bu transferin kulübün finansal ihtiyaçları nedeniyle zorunlu olduğunu ifade etti. "Enes'in sözleşmesi 2025'te sona erecek. Takımda kalsa 2'nci Lig'de bu paraları görebilir miydik? Bir futbolcunun gitmesi mi önemli, 10 futbolcunun kalması mı?" şeklinde konuştu.

Yatırımcı arayışları ve sponsorluk görüşmeleri

Altay'ın futbol şubesine talip olan yatırımcı grubuyla henüz görüşemediklerini belirten Özkaral, "Bugün görüşecektik, haftaya kaldı. Önce düzgün bir şirket mi ona bakacağız, bizi ikna etmeleri lazım. Bu bir süreç alacak, belki 2 ayı bulur. Bu süreçte hiçbir şey yapmayalım mı? Talip olan yatırımcılar vazgeçerse ne yapacağız? Sahaya formasız mı çıkalım? Lige katılmıyoruz mu diyelim? Kulüp işleyişi neyse ona devam ediyoruz. Ben halen sponsorluk görüşmeleri yapıyorum" diye konuştu.