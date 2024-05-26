Altay Kulübü'nün eski başkanlarından Ahmet Taşpınar, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesinde tarihi bir kongrenin kapıda olduğunu belirtti. 110 yıldır dernek statüsünde yönetilen kulübün artık yeni düzene ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Taşpınar, kulübün şirketleşmesi gerektiğini ifade etti.

Yatırımcılarla masaya oturulacak

Taşpınar, mevcut yönetimin futbolun yarışmacı haklarının devri konusunda yetki vermesi gerektiğini dile getirerek, bu durumun gerçekleşmesi halinde yatırımcılarla masaya oturulabileceğini belirtti. Kongrenin tarihi önemine vurgu yaparak, tüm Altay taraftarlarını katılıma çağırdı.

Altay'ın geleceği tehlikede

Eski başkan, kongrenin önemine dikkat çekerek, Altaylıların kulübe sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Tersi bir durumun Altay Spor Kulübü'nün yok olması anlamına geleceğini belirten Taşpınar, kulübün tarihi ve geleceği için bu sürecin başarıyla tamamlanması gerektiğini söyledi. Altay'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak olan genel kurula tüm Altay taraftarları davet edildi.