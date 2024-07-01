Altay, 2024-2025 sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp, futbol şubesinin şirketleştirilmesi kararı alarak yatırımcı arayışlarına hız verdi. Başkan Süleyman Özkaral yönetimindeki Altay, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Şirketleşme adımları

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut yönetim, kulübün futbol şubesinin yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme yetkisi aldı. Bu adım, kulübün mali durumunu düzeltmek ve transfer yasağını kaldırarak iddialı bir takım kurmak amacıyla atıldı. Kulübün toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklandı​.

Teknik direktör arayışları

Geçen sezon 1. Lig'de son 14 maçta görev yapan teknik direktör Cüneyt Biçer'in sözleşmesi sona erdi. Başkan Süleyman Özkaral, farklı teknik direktörlerle görüşmeler yaparak yeni sezon için hazırlıklara başladı. Biçer'in, şirketleşme çalışmaları nedeniyle kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği bildirildi​.