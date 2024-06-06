TFF 2. Lig'de mücadele edecek yeni sezona şirketleşme kararı alarak hazırlanan Altay'da, takımın tecrübeli oyuncuları Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı ekipte birçok futbolcunun alacakları nedeniyle takımdan ayrılacağı bilgisi gelirken, 36 yaşındaki iki önemli oyuncunun da geleceklerinin belirsiz olduğu kaydedildi.

Tecrübeli oyuncularda kararsızlık

FIFA'da kesinleşmiş 22 eski yabancı oyuncu borcu bulunan ve transfer yasağı ile karşı karşıya olan Altay'da, Ceyhun ve Özgür'ün de alacaklarının bulunmasına rağmen kulübe ihtarname göndermediği ifade edildi. Tecrübeli oyuncuların, kulübün yatırımcı bulma sürecine göre hareket edeceği belirtiliyor.

Altay'ın 36 yaşındaki ön libero oyuncusu Ceyhun, takımdaki 3. sezonunu geçirirken, sol bek Özgür ise son 6 sezonda İzmir ekibi için ter döktü. Ancak, kulübün güçlü bir yatırımcı bulamaması durumunda kadroda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulanıyor. İki deneyimli oyuncunun da ayrılma ihtimali bulunurken, şirketleşme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ise tecrübeli futbolcuların takımda kalabileceği belirtiliyor.