Yatırımcı arayışları gizlilik esasıyla yürütülürken, kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre önümüzdeki günlerde güçlü bir firma ile masaya oturulabileceği ifade edildi.

Gizlilik ön planda

Camia liderleri, şu ana kadar herhangi bir yatırımcı ile temas kurulmadığını belirtirken, İzmir temsilcisine talip olacak yatırımcı isimleri sır gibi saklanıyor.

Güçlü bir firma masaya oturabilir

Altay'ın önümüzdeki günlerde güçlü bir firma ile masaya oturabileceği ve şirketleşmeyle ilgili yol haritasının perşembe günü belirleneceği öğrenildi.

Borç karşılığında futbol şubesi devredilebilir

Toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olan Altay'ın, borçlarına karşılık kulübün futbol şubesini devretmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yol haritası perşembe gününe bırakıldı

Şirketleşme komisyonunda yer alan isimlerin perşembe günü bir araya gelerek yol haritası çizeceği kaydedildi.