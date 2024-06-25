TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası futbol şubesine talip olan yatırımcı grubunun şimdiden planlarını yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlı camia ve yönetimin onay vermesi halinde futbol şubeyi devralacak Türk iş insanlarından oluşan grubun şimdiye kadar 3 farklı teknik direktörle temasa geçtiği belirtildi. Görüşme yapılan teknik adamların takıma oynatacağı oyun sistemlerinin de belirlendiği kaydedildi.

Teknik direktör görüşmeleri

Yatırımcı grubunun futbol şubesini devralması durumunda takımın başına geçecek teknik direktörler için temaslar başladı. Şimdiye kadar 3 farklı teknik direktörle görüşmeler yapıldı ve bu teknik adamların takıma oynatacağı oyun sistemleri belirlendi. Bu adımlar, Altay'ın geleceği için atılan stratejik hamleler olarak değerlendiriliyor.

Transfer planları

Söz konusu yatırımcı grubunun futbolcu transferinde de önemli adımlar attığı ifade edildi. Transfer yasağını kaldırıp kadroyu güçlendirmeyi planlayan yatırımcıların transferin yüzde 70'ini tamamladığı bildirildi. Devir işlemi gerçekleşmesi halinde Altay'ın yeni yönetiminin transfer tahtasını açmak için çok hızlı hareket edip öncelikle FIFA'da davalık olduğu eski yabancı oyuncularıyla temasa geçeceği gelen haberler arasında.