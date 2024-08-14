TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı almasına rağmen büyük borç yükü nedeniyle yatırımcı bulamayan Altay'da, maddi sorunlar giderek derinleşiyor. Bu durum, kulüp taraftarlarını harekete geçirdi ve yönetim kurulu acil kongre yapmaya davet edildi.

Taraftarlardan sosyal medyada bildiri

Altay taraftarları, sosyal medyada yayımladıkları bir bildiriyle, kulübün temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını belirtti. Bildiride, "Gelinen noktada yönetimin elektrik, doğal gaz, yemek gibi harcamaları bile karşılayamadığı gerçeği ile yüz yüzeyiz" ifadelerine yer verildi. Taraftarlar, yönetimin kulübü daha fazla zarara uğratmadan acilen bir kongre düzenleyerek çözüm yolları aramasını talep ediyor.

Altay'ın büyük borç yükü nedeniyle yatırımcı bulamaması, kulübün şirketleşme sürecini de olumsuz etkiledi. Yönetimin, temel harcamaları bile karşılamakta zorlandığına dikkat çeken taraftarlar, bu durumun kulübün geleceğini tehlikeye attığını savunuyor.